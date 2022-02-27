蔡英文總統日前在蔣經國總統圖書館開幕典禮上致詞，引發綠營內部異聲，蔡英文今天偕綠營大老參訪不義遺址安康接待室，被外界認為有安撫意味。行政院長蘇貞昌今天表示，蔡總統希望能夠團結國人，也希望能夠跨越不義，同時保存歷史真相，「這些都是政府全面在做的事」。

蔡英文今年1月22日出席經國七海園區的蔣經國總統圖書館開幕典禮，在前總統馬英九及台北市長柯文哲等國民黨及民眾黨等政要前致詞，肯定蔣經國保台立場，被藍營認為是在搶蔣經國「神主牌」，也引發民進黨內異聲。

蔡英文今天偕美麗島事件受難者監察院長陳菊、行政院長蘇貞昌等人今天一同走訪安康接待室，媒體詢問蘇貞昌，促轉會審定安康接待式為不義遺址，但安康接待室並未列為古蹟，也不具文資身分，是否支持指定為古蹟？蔡總統先前尊蔣言論引發黨內反彈，外界解讀邀綠營大老走訪不義遺址，是否有安撫台派的意味？

對此，蘇貞昌表示，過去國民黨威權統治，有許多的不公不義，在台灣民主自由開放後，我們一處一處的找出來，在安康接待室有多少人過去在這裡受盡不法折磨，我們已經審定為不義遺址，未來也會交由文化部以及景美人權園區一起。

他說，他也特別指定跨部會小組，就遺址保存、相關資料的彙整，人員參訪等，希望方方面面做到讓當年不公不義的現場能夠留為歷史的教訓，台灣自由度好不容易已經得到像經濟學人智庫肯定，為全世界167個國家中排名第八、亞洲第一，我們絕不容許不義重演。

蘇貞昌也呼籲國人，要更堅定自由民主得來不易，向前輩致敬，正是我們大家一起走過來應該有的事，保留不義遺址也是應該的工作，蔡總統一再希望能夠團結國人，同時也希望能夠跨越不義，同時保存歷史真相，「這些都是政府全面在做的事」。

法務部調查局安康接待室，是於1974年1月8日設立，設有押房，除調查局外，警備總部軍法處安康分所也在同址辦公，隸屬司法行政部調查局、警備總部。主要為1970、80年代留置偵訊叛亂犯的單位，諸如重大叛亂犯、美麗島事件政治犯、一清專案等相關案件的偵訊都在此進行。