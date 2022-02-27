台南市去年9月宣布，今年起將為市立各級學校及幼兒園40歲以上教師，免費接種流感疫苗，惟為建構更完善校園防疫網絡，市長黃偉哲27日宣布擴大加碼，未滿40歲教師也可免費接種流感疫苗，教育局統計，50歲以下教師共9424人，已編列340萬元經費。

台南市過去未編列預算幫教師施打公費流感疫苗，教育局長鄭新輝表示，市長非常重視校園防疫工作，自去年9月宣布替40歲以上老師免費打流感疫苗後，今也加碼宣布，40歲以下教師全面免費接種流感疫苗。

教育局指出，台南市40歲以下教師有3828人、40歲到50歲教師有5596人，總經費約340萬元，將由市府支出，而目前50歲以上即可注射公費流感疫苗，因此，全市1萬1545名教師均可免費接種流感疫苗。

黃偉哲表示，疫苗接種可提升自身保護力，也可降低重症風險，自今年起將依衛福部疾病管制署流感疫苗接種期程，提供市立學校及幼兒園教師全面免費流感疫苗接種服務，共同守護師生健康。

教育局說明，目前學校學生流感施打方式是由衛生局及其合作醫院與各校自行約定時間到校施打，已請衛生局協助規畫將教師納入學生流感疫苗校園集中接種期程，減少教師移動不便及學校課務安排。