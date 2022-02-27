前美國總統川普日前在極右派廣播「Clay Travis and Buck Sexton Show」上提到烏克蘭危機時，痛批美國總統拜登的無能領導，才使俄羅斯總統普丁氣焰更盛，更稱「如果我當總統，普丁就不敢亂來」，對此，前綠委林濁水直言，川普「真是大言不慚」。

林濁水今（27日）在臉書發文表示，川普說如果他當總統普丁就不敢亂來，烏克蘭戰爭就不會發生，「真是大言不慚」，林痛批，川普搞美國第一，毫無總體戰略觀點，搞得北約諸國更加分崩離析，德國前總理梅克爾被川普嚇到，油然而生拉俄制衡美國之心，讓普丁認為有機可乘。

其次，林濁水指出，川普糊裡糊塗，搞貿易戰，幸好被川普傑出幕僚順勢帶到科技戰，產業鍊重構的系統戰，雖不符川普本意，從歷史角度看，貢獻還是大得不得了，不過不管是搞不清楚狀況，或是耍賴就誇大口，不免幾分滑稽。

一些網友在其po文底下留言表示，「大師說實話會被川普支持者出征喔」、「九成不同意大師論點」、「不是大言不慚是真的，川普從不按牌理出牌，梅克爾都會被嚇到，普丁不會？川普很敢，狠中之狠」。