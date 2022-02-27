滴眼藥水還滴「口水」？1名男子日前在為男性友人滴眼藥水時，一時太過專心嘴巴微張，沒想到滴入的不是藥水，而是自己的口水，口水直接往對方的嘴裡滴，當下2人都嚇到跳起來並大笑，爆笑影片讓其他網友笑說「真愛了啦」、「愛情來的很突然」、「搞不好口水更有療效，眼晴直接不痛了」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1則影片，影片中1名男子正在為男性友人滴眼藥水，過程中他不斷拿眼藥水朝對方眼睛瞄準，不過疑似不太會使用拖了許久，他一邊嘴巴微張、專注地使用藥水，沒想到一個不留神，口水就從嘴巴流出，直接滴入友人的嘴巴裡。

兄弟幫忙滴眼藥水 下秒「水」滴到這部位 2人跳起崩潰（取自臉書「爆廢公社公開版」）

影片中被滴眼藥水的友人被「口水」滴入嘴巴後，崩潰地跳起身，而男子發現不是眼藥水滴入，而是「口水滴入」也大叫，後來不斷變成大笑，爆笑過程全被原PO分享出來，原PO笑說「真愛了啦」。

其他網友看到影片後紛紛留言「結果站起來馬上吐了滴口水的一身，正所謂受人滴水之恩，當湧泉以報」、「點藥水還是點口水」、「胎歌鬼」、「這才是真愛哈哈」、「再給我這麼專心啊」、「愛情來的很突然」、「超噁心，直接崩潰」、「影片一直重覆看，太療癒了」、「搞不好口水更有療效，眼晴直接不痛了」。