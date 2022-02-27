活動總召李欽天（左二）代表校友捐贈30萬元，由雄中校長莊福泰（左三）受贈。（雄中校友會提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄中學創校一百周年，雄中81級校友將於4月2日舉辦畢業三十年聚會，26日先在澄清湖暖身健走，吸引百名校友及親友參與。校友們特地募資捐款30萬元回饋母校，協助改建老舊的圖書館及弘毅樓。

畢業三十年重聚是雄中傳統，2022年剛好是雄中百年校慶，1992年畢業的校友都感到相當興奮。開走前，校友們在九曲橋入口以「三十重聚拋磚引玉」為號召，校友們熱血捐款30萬元，要回饋母校，由雄中校長莊福泰代表受贈。

活動總召李欽天表示，澄清湖承載著所有雄中人高二大露營的難忘回憶，健走活動考量參與家眷的體力，還分為4公里全程組及2公里半程組，起點從九曲橋走到剛開放的迷宮花園作為終點。

李欽天指出，「雄中三十重聚」4月2日將於萬豪酒店舉辦，臉書「雄中81級三十重聚」歡迎校友們共襄盛舉。眾多校友們得知活動需要經費時，大家都主動捐款，募資金額超過活動所需經費。聽聞雄中有計畫要改建老舊的圖書館及弘毅樓，所以就以畢業三十年的數字為代表，贊助校友們集資30萬來捐助母校，期望能拋磚引玉，讓更多校友一起站出來協助母校超越顛峰。

莊福泰表示，雄中校友的凝聚力很強，現今6萬多名優秀校友分佈世界各個角落，是雄中最強有力的後盾。