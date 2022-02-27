縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍及農會總幹事謝錦明等人邀請民眾來賞花。（李京昇攝）

苗栗市八甲茶區的魯冰花近日盛開，苗栗縣政府結合苗栗市農會、苗栗市公所及水土保持局等單位，24日推出「貓裏花季旅遊趣」，安排自行車巡禮等活動，盼將八甲茶區推廣成為苗栗市的後花園。

八甲茶區位於苗栗市第一個休閒農業區，更是苗栗縣最大的休閒農業區，名為貓裏休閒農業區，主要以茶作為主，經過市農會積極輔導茶葉復耕，並配合茶園新植，輔導種植魯冰花等綠肥作物，來營造茶園特色風光，花期結束後，耕犁到土壤還能增加田間有機質及養分，減少農民施肥成本，也降低環境衝擊。

每年2月八甲茶區的魯冰花陸續綻放，已經成為地方特色之一，苗栗縣府等單位今年配合花季，首度辦理小旅行，縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍及農會總幹事謝錦明等人，24日從市農會騎自行車出發到八甲茶園，漫步生態茶園欣賞魯冰花，現場還有休區業者的特色DIY體驗。

徐耀昌、謝錦明等人說，八甲茶區及周邊新英、南勢里一帶，是去年新成立的第11個休閒農業區，面積是全縣最大休區，期望透過營造茶園特色，結合產業、旅遊共創商機，來帶動地方發展。

邱鎮軍表示，貓裏休閒農業區地大富饒，將近600公頃，未來以「茶薌鐵道」為發展願景，結合茶產業、特色藥草產業和功維敘鐵道文化，讓遊客細細品味鐵道花香風情。