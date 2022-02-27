中國國務委員兼外交部長王毅26日與德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）通電話，他表示，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任，並重申中方不贊成制裁俄羅斯。

根據中國外交部官網，王毅和貝爾伯克就當前烏克蘭局勢交換意見。

王毅稱，在北約連續5輪東擴情況下，俄羅斯的「正當安全訴求」理應得到妥善解決。

他說，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任。中方認為，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。中方支持北約、歐盟與俄羅斯重啓對話，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲大陸的長治久安。

俄羅斯24日入侵烏克蘭之後，歐盟、英、美等多國陸續宣布制裁俄國主要官員及銀行。王毅則重申，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。他說，制裁解決不了問題，造成經濟上「雙輸」或「多輸」局面，還會干擾影響政治解決的進程。

中國是聯合國安理會常任理事國。王毅說，「安理會如果採取行動，應當有助於當前危機的政治解決，而不是鼓動新的對立對抗」。基於此，中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決議案時，「阻止了引用含有授權動武和制裁的表述」。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。

美國25日在聯合國安全理事會提出一項決議案，要譴責俄羅斯入侵烏克蘭，該案遭具否決權的俄國否決，中國則是棄權。（編輯：吳柏緯）1110227