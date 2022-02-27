俄羅斯總統普丁下令，於本月24日對烏克蘭境內展開軍事行動，此時正逢米蘭時裝周，烏克蘭超模正為 Prada大秀在後台準備，但她們心繫家鄉拍照時眼眶泛淚，仍敬業的完成走秀演出。

俄羅斯普丁派兵入侵烏克蘭時正逢米蘭時裝周，有不少烏克蘭超模雖然遠離戰火，但仍心繫家鄉，根據《W Magazine》報導，米蘭時裝剛好有來自烏克蘭的超模，她們正準備登上Prada 大秀，在準備進場前，超模們哭紅了雙眼，只好靠上妝遮掩哭紅的雙眼，但仍忍痛完成演出，而在後台Kristy 也拍下影片怒比中指嗆「去他的戰爭！去他的普丁！我想要回家，並保持安全」，另一張則她為家鄉哭泣眼眶泛淚照片，且在社群呼籲急需物資，要送到烏克蘭並分發給有需要的人（軍隊、難民）。

Kristy超模今27日繼續分享基輔現況，在社群寫下「又是戰爭的一天！有孩子們死去」，從影片中可看到戰火不斷，讓她急擔心家鄉同胞。