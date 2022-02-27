大陸外交部網站消息指出，大陸國務委員兼外交部長王毅26日應約同德國外長貝爾伯克通電話。雙方重點就當前烏克蘭局勢交換意見。王毅表示，中方高度關注烏克蘭局勢變化，支持一切有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方支援北約、歐盟與俄羅斯重啟對話。

王毅表示，中方不贊成用制裁手段解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁。實踐早已證明，制裁非但解決不了問題，還會製造出新的問題，不僅造成經濟上「雙輸」或「多輸」局面，還會干擾影響政治解決的進程。

王毅表示，冷戰早已結束，北約有必要重新考慮自身的定位和承擔的責任，基於集團對抗的冷戰思維應當徹底摒棄。

王毅表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，安理會如果採取行動，應當有助於當前危機的政治解決，而不是鼓動新的對立對抗。鑒此，中方在安理會討論有關烏克蘭問題的決議案時，阻止了引用含有授權動武和制裁的表述。中方將繼續為尋求和平、實現和平發揮建設性作用。