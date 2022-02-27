到底深色的是花椰菜，還是淺色的才是呢？相信不少人現在還是分不清楚兩者的差異，農委會這次告訴大家兩者外觀上的不同，營養價值也報給大家知！

農委會表示，青花菜和花椰菜雖然外觀相像，而且兩者都是十字花科蕓薹屬，但其實兩種名字不一樣，仔細一看外型也有差異，青花菜花球整體呈現香菇形，外觀完整密合，沒有嚴重的凹凸現象，產季自10月至隔年5月，產地為雲林縣、嘉義縣、高雄市。

營養價值部分，青花菜富含維他命A、B、C、蛋白質、脂肪、碳水化合物及鉀、鈣、磷、鎂、銅等礦物質

花椰菜部分，以常見的白花椰菜為例，宜選擇花球白色無污澤，花球密合，花球質地細緻，表面無嚴重的凹凸現象，花梗淡青色至綠色，蕾枝鮮翠，花球以偏鬆不堅硬且無散花球情形者較佳。

產季為全年，產地為雲林縣、彰化縣、嘉義縣、高雄市，營養價值富含蛋白質、脂質、碳水化合物、纖維質、鈣、磷、鐵、維生素A、B1、B2、C等。