今天是228連續假期第2天，合歡段台14甲、台8線各遊憩區目前人車雖多，不過東西向車流均順暢。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

國五南下車潮今上午均能維持在70公里左右，堪稱順暢。（摘自高公局即時影像）

宜蘭縣人氣景點清水地熱上午排隊入園車輛多，縣府已在9時20分開始實施總量管制，停車場實施「一出一進」措施。（宜蘭警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是228連續假期第2天，東部天氣陰涼，國五南下車潮上午保持在70公里左右，蘇花路廊全線順暢，不過公路總局估計，蘇花路廊下午將出現北返車潮，整天車流恐將超過1萬輛次，宜蘭警方也預估，國五北返車流下午將漸增，且車多狀況恐到深夜才會逐漸緩解，呼籲用路人提前規畫行程。

高公局坪林交控中心指出，國五今上午8時陸續湧現南下車潮，主要為出遊旅次，由於今南下有實施高乘載管制，以致時速均能保持在70公里許，車流量則維持在2500輛左右，不過從凌晨0時至上午9時統計，今南下車流較去年同期少1成許。

至於宜蘭轄內交通狀況，宜蘭警方指出，蘇花改雙向目前交通順暢，不過人氣景點清水地熱上午排隊入園車輛多，已於9時20分開始實施總量管制，停車場實施「一出一進」措施。

蘇花路廊部分，公路總局第四區養護工程處指出，上午以宜蘭往花蓮南下車流較為顯著，每小時交通量約400至500輛不等，蘇澳到花蓮南下旅行時間約73分，車流順暢。截至上午10時，宜蘭往花蓮南下車流量為2623輛，花蓮往宜蘭北上則是881輛，整體交通量較去年同期減少約2成4，估計整天南下車流尚有6400輛。

新城警分局指出，台9線嘉里路段及崇德管制站今上午南北車流均保持順暢，行車秩序良好，合歡段台14甲、台8線各遊憩區目前人車雖多，不過東西向車流均順暢。

隨著228連假進入倒數，公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊今下午將開始出現北上返工車流，整天尚有1萬1100輛北上車流待疏運。

宜蘭警方也估計國五將在下午陸續出現北返車潮，且下午2時至晚間9時，蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，壅塞情形恐持續至深夜，呼籲遊客可改搭公共運輸或改走台9線及台2線替代道路，或利用夜間0-5時國道全線暫停收費時段避開尖峰車潮。