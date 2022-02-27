228連假全台氣候轉佳，主題樂園紛紛推出優惠活動，包括六福(2705)旅遊集團旗下六福村推出「小黃卡優惠」方案、打滿劑數疫苗可享現場購票折扣，劍湖山(5701)推出2人同遊第2人僅需1元，遠雄海洋公園則對屬虎民眾祭出購票優惠，積極搶攻出遊商機。

六福村為鼓勵遊客快樂安心、健康遊玩，於228連假期間限時推出「小黃卡優惠」，凡打滿3劑新冠肺炎疫苗，活動期間只要出示疫苗接種紀錄小黃卡及身分證購票，現場購票即享3.3折優惠，打滿2劑即享5折優惠。

六福村亦針對春遊推薦新鮮玩法，除可徜徉在2千顆波波球花海間拍美照、體驗當網美滋味外，也能在波波球花海中席地而坐享受野餐樂趣。六福村表示，3月27日前每逢假日還能在波波球海中放鬆聆聽草地音樂會，除了瘋狂刺激外，也能愜意樂活玩樂園。

劍湖山因應雲149甲線開通，前往雲林新景點草嶺賞櫻亦會經過劍湖山世界，配合園區內山茶花、八重櫻等百花齊放，順勢於228連假限定推出「好玩、好康龍呼哩」優惠，2人同遊劍湖山第2人只要1元。劍湖山渡假大飯店亦推出2人同行一泊一食及續住優惠價方案。

劍湖山表示，園區斥資千萬打造全新日式風情，目前正值千株山茶花滿園盛開，八重櫻亦在G5廣場陸續盛開，賞花正是時候。而到劍湖山博物館，亦可觀賞與蘭花協會合作的「迎春開運蝶蘭展」，欣賞高貴的紫、粉、白色的蝴蝶蘭。

遠雄海洋公園在228連假期間限時推出「虎你笑嗨嗨」新優惠，凡生肖屬虎且於民國99、87、75、63、51、39、27年次出生者，憑證現場臨櫃可享優惠價購票，宜花東鄉親亦享購票優惠，另可繼續搭配+1優惠方案，再享隔日繼續免費入園玩一天。

遠雄海洋公園表示，「布萊登面具嘉年華」活動將持續舉辦至5月底，邀請遊客一同戴上面具，華麗參與園內繽紛的主題設計。園區內的燈塔咖啡屋亦攜手日本人氣插畫家「卡娜赫拉」開出期間限定咖啡屋，以全新裝潢造型、周邊商品及全新聯名特色餐點亮相迎賓。