「憂鬱男神」梁朝偉有著獨特魅力，是許多影迷心目中的超級男神，如今成為人夫零緋聞的他，在婚前其實是圈內發電機，與曾華倩、張曼玉都傳過緋聞，在他的感情世界中，可能有一位女子是他此生不敢再提的，那就是黎美嫻，兩人曾短暫交往1年，這段情的結束卻充滿遺憾，黎美嫻最終退出了影壇。嫁入豪門。

1966年出生的黎美嫻，懷抱星夢的她18歲考入無線第2期藝員訓練班，跟郭富城是同期生，臉蛋清秀、身材纖細的她，散發古典美，演出過許多知名古裝劇的女主角，如《倚天屠龍記》的趙敏、《絕代雙驕》的鐵心蘭等，飾演趙敏尤其深植人心，扮相絕美，因此被封為「古裝皇后」，在80年代與張曼玉、陳玉蓮、曾華倩、戚美珍齊名，並稱「無線五美」。

黎美嫻於1986年接演《倚天屠龍記》，與飾演張無忌的梁朝偉在戲中飾演愛侶，當時梁朝偉與女友曾華倩二度大吵分手冷靜中，遂跟黎美嫻因戲生情，也公開在受訪時坦承交往，但濃情蜜意只維持1年，之後梁朝偉與曾華倩復合，黎美嫻對此毫不知情，竟是透過報導才知道自己「被分手」，黯然離場。

據傳，黎美嫻情傷，要求梁朝偉從此別對媒體再提起她的名字，說這樣才是對她最好的補償，而黎美嫻從90年代中期開始逐漸淡出演藝圈，還因演出的角色跟個人信仰不合，決定退出演藝圈，在39歲時，宣布與有香港「元朗鋪王」的富商謝興肇結婚，黎美嫻嫁入豪門，生活過得惬意幸福。