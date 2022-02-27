not hacked. this is my new skateboarding helmet. havent started skating yet but figured it would be a dope thing to learn how to do pic.twitter.com/0oTEuricpD — Brett Netzer (@BrettNetzer) February 26, 2022

紅襪小聯盟新秀奈澤（Brett Netzer）最近不知是否吃錯藥，他在推特大肆宣揚自己的種族偏見，像是被盜了帳號一樣瘋狂開罵。奈澤批評黑人、猶太人、跨性別、同性戀、基督徒、胖子，幾乎把所有他可以得罪的美國族群全部打包起來罵，紅襪26日果斷宣布將他釋出。

奈澤推文寫道：「我聽說很多美國黑人自稱為king（王者），他們到底算哪門子king？我想黑人應該返回自己家鄉去重建自己的黑人文化，而不是這些在美國弄出來的假貨。」

網友嗆他該滾去麥當勞打工賺11美元的時薪，奈澤回應說：「我願意去麥當勞，是速食業的人造就了大部分的美國肥仔。」他還把歧視跨性別的言論設定為置頂推文：「任何隱瞞自己是跨性別的人，其實都是在性侵自己的伴侶，願上帝審判他們。」

奈澤真正怨恨的對象似乎是紅襪棒球執行長布魯姆（Chaim Bloom），他多次發文攻擊布魯姆，嘲笑他是個糟糕的演員，跑去希伯來學校研讀猶太經典然後把靈魂出賣給索多瑪（非自然法性行為）和種族團體。嘲笑他支持黑人和同性戀，違反猶太教義，「諷刺的是希伯來文之中沒有諷刺這個詞。」奈澤曾在臉書表示要退出社交平台，但本月中忽然貼文大罵基督教，聲稱耶穌是頭號詐騙者。

最後奈澤乾脆在IG寫道：「釋出我吧。」紅襪很快完成他的心願。他在2017年被選上，打了302場比賽，最高打到2A。對於網友懷疑他是否被盜帳號，奈澤貼自拍照回應：「我沒有被盜號。」基於這一連串荒唐的發言，他以後求職可能會遇上困難。