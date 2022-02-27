今年新港奉天宮媽祖元宵遶境因疫情延後且縮小舉辦，27日上午由縣長翁章梁等人點燃起馬炮後，媽祖聖鑾沿著街面和6個庄頭出發，展開1整天的遶境祈福。
奉天宮廟埕和街面集結了各友宮廟，起駕大典由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、傅崑萁、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人點燃起馬炮後，在大殿隆重舉行團拜及恭讀疏文，接著恭迎聖駕安座鑾轎並扶轎起駕。
奉天宮廟方表示，此次繞境分4路線繞行新港街區，沿途經古民、中庄等村並停留東興廟太興宮等地方信仰中心，預計下午5點左右返宮安座。何達煌說，疫情趨緩宗教活動開始活絡，奉天宮配合政府政策遵守防疫規定，擲筊請示媽祖擇定今日繞境，也希望媽祖保佑疫情能早日過去、信眾闔家平安。
翁章梁說，媽祖遶境帶給大家心靈平安感，希望媽祖保佑所有鄉親，如今烏俄戰起，有許多受苦的人，希望媽祖也能安慰他們心靈，保佑世界和平。
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