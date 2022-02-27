遶境在起駕儀式後正式展開，預計今天下午5點返回奉天宮安座。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、傅崑萁、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人參與新港奉天宮媽祖元宵遶境起駕大典。（張亦惠攝）

今年新港奉天宮媽祖元宵遶境因疫情延後且縮小舉辦，27日上午由縣長翁章梁等人點燃起馬炮後，媽祖聖鑾沿著街面和6個庄頭出發，展開1整天的遶境祈福。

奉天宮廟埕和街面集結了各友宮廟，起駕大典由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、傅崑萁、奉天宮董事長何達煌、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人點燃起馬炮後，在大殿隆重舉行團拜及恭讀疏文，接著恭迎聖駕安座鑾轎並扶轎起駕。

奉天宮廟方表示，此次繞境分4路線繞行新港街區，沿途經古民、中庄等村並停留東興廟太興宮等地方信仰中心，預計下午5點左右返宮安座。何達煌說，疫情趨緩宗教活動開始活絡，奉天宮配合政府政策遵守防疫規定，擲筊請示媽祖擇定今日繞境，也希望媽祖保佑疫情能早日過去、信眾闔家平安。

翁章梁說，媽祖遶境帶給大家心靈平安感，希望媽祖保佑所有鄉親，如今烏俄戰起，有許多受苦的人，希望媽祖也能安慰他們心靈，保佑世界和平。