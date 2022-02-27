「保險套、開房間都是我出錢！」1名女網友崩潰陳述遇到媽寶男友，男友是名職業軍人，平時薪水全交給母親管理，母親不允許他交女友，他就謊稱已經分手，因此日後2人所有花費全由女方出，男友還說「沒辦法，那是我媽，不然怎麼辦」，最後女網友崩潰提出分手，男方還展現恐怖情人的一面。

該女網友在Dcard上發文表示，她的男友是名職業軍人，所有放假時間都要告知母親，月薪全部需上繳給母親，每月從對方拿到1萬5零用錢，對方會查男友每一筆開銷，因此男友都需向她借錢，「保險套、開房間通通都是我出錢」，最後因為男友母親不能接受兒子交女友，男友只好謊稱已分手。

女網友的男友是名職業軍人，平時薪水全交給母親，母親不允許他交女友，他就謊稱已經分手，因此日後2人所有花費全由女方出。（翻攝自Dcard）

該女網友說，男友的母親患有憂鬱症、躁鬱症卻不願吃藥，曾偷偷打給兒子歷任女友罵「賤女人」，還會把兒子所有情侶對戒、合照都丟掉，而男友只會對原PO說「沒辦法，那是我媽，不然怎麼辦」，她最後崩潰決定分手，沒想到男友還奪命連環call並不斷情緒勒索，希望她復合。

該女網友說，男友總共向她借了約10萬，她還沒想到該怎麼討錢，最後她PO文怒罵「爽啦，終於分手了，我忍你媽很久了」；其他網友則留言「讚喔 錢還是當作拿去捐吧，我覺得再跟他有交集或許你會有危險，不然看能不能請人陪你之類的」、「還好他媽媽是打去罵你，我遇過朋友說，他媽媽打去求情的」、「珍愛生命，遠離媽寶」。