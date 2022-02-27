情侶車上爭吵，男子失控撞上人行道2路人驚險逃過一劫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區27日上午發生一起車禍，31歲羅姓男子開車載著22歲邱姓女友，雙方因細故在車內大吵一架，在行經中壢區延平路、靠近環北路口，羅男因一時情緒失控導致車輛暴衝人行道，隨後撞上路邊一家檳榔攤前柱子，幸好店家當時並未開店，當時還有2行人及時躲過，僅車內2名情侶輕微受傷。

中壢交通中隊調查，羅男因為和車內女友吵架，因而車子失控直接衝上人行道撞上一家檳榔攤前柱子，事故造成羅男頭部、左右腳骨折，邱女臉部、手、腳擦傷，送醫治療皆沒有生命危險，警方對2人酒測值0。