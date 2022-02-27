香港第五波疫情嚴峻，香港勞工及福利局長羅致光今（27日）表示，疫情在安養院的情況十分之嚴峻，港府會繼續增加為安養院長者而設的檢疫、隔離或暫託中心，但最大問題是人手不足，形容人手壓力已在崩潰的邊緣，因此香港社會福利署已向緊急向大陸試行直接聘用1000名臨時合約照服員，港府已聯絡大陸多個勞務單位，尋求協助。

除了緊急向大陸試行直接聘用1000名臨時合約照服員，羅致光說，港府也會有時限度放寬「補充勞工計劃」的一些規定，包括容許補助院舍申請輸入護理員、因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目，及暫緩就每例申請諮詢勞顧會等。羅致光表示，相關安排只在未來3個月適用，香港勞工處明天會向香港勞顧會講解措施，聽取意見。

羅致光續指，香港社聯正統籌院舍透過遙距健康監測系統，跟進滯留在院舍的輕症院友，已要求香港社會福利署檢討恩恤探訪等安排，讓已接種並在快速檢測呈陰性的院友家人，可以到院舍協助照顧院友。港府也會支持機構用現有設施，作為員工臨時宿舍，解決員工擔心將病毒帶回家中的問題。