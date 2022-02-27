模範夫妻檔吳奇隆和劉詩詩日前無端遭陸網影射，稱兩人已在進行離婚程序，下個月就會官宣，吳奇隆經紀公司第一時間闢謠「不是真的」，並請律師發函駁斥，以正視聽。劉詩詩雖然無端遭咒婚變，不過她仍敬業照常工作，工作室昨（26日）則曬出劉詩詩代言新照，她還美披古裝，劉詩詩超氣質，舉手投足狂飄仙氣。

劉詩詩工作室昨晚放送福利，分享多張劉詩詩代言新照，只見劉詩詩頂著氣質低馬尾、身穿微V領洋裝入鏡，完美天鵝頸相當吸睛，也展現出劉詩詩氣質又知性的一面，同時，劉詩詩還美披素色紗裙薄紗裙，頂著包頭的她，仙氣飄飄、溫柔動人，劉詩詩的顏值和狀態極佳，完全看不出她是一個孩子的媽。

劉詩詩的顏值和整體狀態極佳。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

劉詩詩美披古裝，舉手投足狂飄仙氣。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

其實，吳奇隆和劉詩詩日前無端遭陸網以漫畫形式影射，稱兩人已在進行離婚程序，下個月就會官宣，對此，吳奇隆經紀公司第一時間闢謠「不是真的」，並委託律師發布律師函，要求造謠的娛樂博主道歉。

所幸吳奇隆心情似乎沒受影響，他一如往常在微博發文替節目宣傳，同時，吳奇隆還換掉微博大頭照，而吳奇隆新照中，明顯看得出來，他手上戴著婚戒，以行動粉碎烏龍婚變傳言。