烏克蘭在與俄羅斯爆發的衝突中所面對的問題，引起許多台灣人心有戚戚焉。國民黨青年部前副主任詹為元指出，儘管政府一直說台灣與烏克蘭根本不一樣，但還是無法解釋有如此多的台灣人關心俄烏衝突一事，認為「追求和平不是種綏靖」、「團結才能展現平衡的實力，也才能讓其他國家懼怕」。

詹為元在臉書表示，他有一位做大數據的朋友，不斷提醒不要談太多與烏克蘭有關的事情，因為民眾只會覺得是唱衰台灣，但詹為元說此次的俄烏衝突讓他有很強烈的擔心戰爭感，認為或許地理位置不同，但台灣與烏克蘭的國際處境卻有著極大的相似性，而最譁然的是以美國為首的西方國家根本沒有提供實質與扎實的軍事援助，沒有派兵到烏克蘭境內協防！

詹為元指出，雖然有人認為「烏克蘭不是美國的核心利益」，但他反問「那台灣是美國的核心利益嗎？這問題我想沒人敢打包票吧？」

詹為元說，每當討論到兩岸問題時，想的都不是要如何靠自己的力量保護自己，而是「要撐多久美國才會來馳援」，「現在的執政黨如何說服台灣人民，美國不會像對烏克蘭一樣來對台灣？」

詹為元表示，台灣就像是蹺蹺板中間的支點，向某邊靠攏時都會造成無法挽回的傾斜，「要維持在蹺蹺板中間的平衡本來就不容易，但這就是國際現勢」，並說追求和平不是種綏靖，「同舟一命，團結才能展現平衡的實力，也才能讓其他國家懼怕」。