俄烏戰爭，俄軍採包圍戰加上密集空襲，逼入烏克蘭首都基輔及各主要城市，國防安全研究院軍事戰略所所長蘇紫雲認為，俄國攻勢事實上遇到挫折，國際的制裁已經開始並加劇，其內部也出現反戰運動，俄國將陷入另一塊泥濘，對俄國不利的後座力效應將會放大。

台灣韜略策進學會今舉辦「台灣絕對不是烏克蘭，中國有可能是俄羅斯」座談會，蘇紫雲表示，烏克蘭不幸的是面對安全兩難，加入北約是安全所需，但加入北約又造成安全上的危險，台灣絕對不是安全的搭便車者，台灣展現出強烈自我防衛決心、意志和實際作法。其次，絕不能寄望對手的善意，第三，俄國從國際法上政治精算師的手法，在不合時宜的季節發動作戰，美國分析這個戰術是非常脆弱。

蘇指出，俄國目的是打快閃戰，並搭配心理戰，藉以瓦解烏克蘭的民心與士氣，其中精準的軍事打擊，是物理上的認知作戰，藉由震撼與威懾，突破烏克蘭民眾的心防，但俄國攻勢事實上遇到挫折，國際的制裁已經開始並加劇，其內部也出現反戰運動，俄國將陷入另一塊泥濘，且對俄國不利的後座力效應將會放大。

蘇紫雲提到，台灣應投入實際的行動，比如台灣的預算支出，第一是社福，第二是教育，第三才是國防，但反觀新加坡財政支出第一的卻是國防，在新加坡有句話稱只有國防，才有外交，這是台灣應該去思考的。

銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元提到，台灣在聲援烏克蘭之外，應當要思考台灣內部還可以做什麼？尤其當我們遭受重大災害時，是否能建立一個強韌化社會，第一將戰爭納入災害防治的整體思考當中，第二政府與企業應當在災害後建立可持續運作的規劃。

馬士元說，最後台灣必須要有強韌化社會的概念，目的是重構各類演習，以及社區要建立防衛體系，從這次俄烏戰爭中，烏克蘭的消防隊積極為社區民眾配發防災裝備，這是全民要思考和重構防災體系的安排。