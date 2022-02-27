俄羅斯攻打烏克蘭，國際原油價格飆升，國內油價連三漲，中油宣布自明（28）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.5元及0.4元，92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升28.5元，創下逾七年新高。

受俄羅斯承認烏東分離區獨立且向烏克蘭展開軍事行動等因素影響，導致油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價大漲2.9美元，新台幣兌美元匯率貶值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為2.61％。

中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.2元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收1.1元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，經計算25％吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.7元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.7元及1.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.5元及0.4元。

中油指出，由於依油價公式、政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整的0.7元及1.8元均由中油吸收，累計111年至1月底止，台灣中油共吸收4.69億元。