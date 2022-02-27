國民黨主席朱立倫今（27日）表示，「做好自己國防準備，絕對不能依賴別人！」 （葉書宏攝）

台灣成下一個烏克蘭？ 朱立倫：絕對不能依賴別人

俄羅斯入侵烏克蘭，台灣會否成為下一個烏克蘭掀起討論，國民黨主席朱立倫今（27日）表示，台灣會不會成為烏克蘭，就看自己有沒有堅定的自主國防，有沒有維護和平的決心，有沒有製造爭端的可能，「做好自己國防準備，絕對不能依賴別人！」

朱立倫今（27日）上午11時許到新北市永和區參加緬甸歸僑協會春節團拜活動，媒體持續關注俄羅斯入侵烏克蘭，朱立倫表示，會不會成為烏克蘭，就在自己有沒有堅定的自主國防，有沒有維護和平的決心，有沒有製造爭端的可能，這些都是要大家所關心，大家可以感受到和平的重要。

「反對任何的戰爭，反對任何的入侵！」朱立倫說，但是也要做好自己國防準備，絕對不能依賴別人，大家應該也看得出來，只有靠自己的努力。

朱立倫也提及，區域和平需要彼此對話交流，惡意的挑釁造成衝突，最後只會變成戰爭，所以自己做好努力，也呼籲各方都能節制，在整個區域安全上大家一起努力。