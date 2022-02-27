新北市長侯友宜（右3）視察視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，了解目前工程進度。（陳慰慈攝）

新北市工務局投入2.1億餘元進行浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，預計7月完工。（陳慰慈攝）

板橋華東街、板城路上、下班時段雍塞嚴重，加上板橋浮洲合宜住宅完工後，大量人潮入駐浮洲地區，新北市政府配合工程經費3.3億餘元的台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道明年6月完工，先投入2.1億元進行浮洲橋下道路優化工程，預計7月就可完工，估計將可移轉7成來自樹林、新莊地區車流，以解決當地交通的沉痾。

新北市長侯友宜今視察視察浮洲橋下橋市區道路動線優化工程表示，板橋地區因浮洲合宜住宅有4千戶進駐，加上往土城跟樹林在65快速道路下閘道口非常的壅塞，造成這個地區經常車輛大塞車，為解決浮洲地區的涉外交通動線，市府在2020年開始施作浮洲橋下的優化工程，目前施工進度達83％，7月就能完工；至於台65線的浮洲地區南下北上的閘道口，則預計明年6月可完工。

新工處說明，現況浮洲橋往板城路需2次迴轉，「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」，將動線截彎取直，使板城路新設匝道通行更為順暢，搭配台65浮洲匝道的通車，將板城路左、右岸車行動線調整為「配對單行」，使未來從樹林下浮洲橋的車輛可更順暢，並在台65線增設板城路匝道前往國道一號，改善板橋華東街車流交織過多堵塞問題。

新工處指出，「浮洲橋下橋市區道路動線優化工程」為配合第二階段匝道施工，將於3月下旬進行施工中交通動線調整，從樹林、土城方向及下浮洲橋車輛，請改從新設匝道接板城路右岸及新興橋，而板城路右岸則配合未來台65線匝道通車後北上匝道方向，由目前雙向兩車道調整為往北單向兩車道。

侯友宜說，新北市正處脫胎換骨轉型的時間點，在交通的路線上更需要仰賴中央跟地方一起來努力，除浮州地區65快速道路外，林口南下、北上的閘道口的工程及汐止的閘道口工程，還有捷運系統的介接，都需要中央給新北市滿滿的支持，新北市一定盡地方最大的努力來全力以赴。