桃園市連續4天本土「嘉玲」後26日又破蛋，一口氣增加1家3口3人確診，市府擴大採檢妻子的物流業職場跟兒子就讀的觀音某私立幼兒園共392人，據悉妻子職場105人都陰性，但幼兒園疑釀3家庭染疫，還擴及到觀音某國小學生確診，市長鄭文燦27日也緊急改行程，下午將親上火線主持疫情說明記者會。

桃園26日新增1家3口確診，因丈夫僅接種一劑疫苗，求職要繳交陰性證明，到醫院自費採檢確診（案20483）、Ct值26，市府緊急匡列同住6人，其中物流業工作的妻子（案20484）和觀音某私立幼稚園大班的兒子（案20485）也確診，Ct值分別是32.8、35.2，目前都收治醫院隔離治療，感染源仍待調查，另外同住的3友人一採陰已送集中檢疫所。

疫調人員持續疫調匡列中，市府26日也已派醫療團隊到妻子物流職場採檢105人，兒子就讀的觀音某私幼也已採檢全校師生及家長287人，並入校清消完畢，據悉該幼兒園有多人採檢呈現陽性，鄭文燦下午將待中央流行疫情指揮中心公布後於3點線上直播親自說明。