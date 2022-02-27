納豆今年1月底因腦出血開刀住院，雖然脫離險境，已經清醒，但至今已經住院第35天，今（27日）驚傳出納豆需要長期復健，恐無法在5月底完全恢復，有可能再花一年休養。

納豆在上月24日傳出腦出血、緊急送往醫院救治，更傳出2度進入手術室進行引流手術搶救的消息，震驚各。而女友依依在情人節當天首次曬出納豆躺在病床上、2人牽手的照片，透露他已經撐過最難熬的時間，未來也會繼續陪著納豆走完這條路，並且當個不會讓他擔心的女朋友。

根據《三立新聞網》報道，納豆5月底前恐仍無法完全恢復，估計起碼得花一年時間休養，但經紀人今則表示：「目前跟家人討論先休息到五月，後續一切還是以納豆身體健康為準則。」

納豆今年初住院做引流手術，2月又再做腦室腹腔引流手術，經紀人事後發聲明表示他已甦醒，希望外界給他靜養空間，不少星友跟粉絲也幫他集氣，希望他早日回來主持。事發當下陪他去醫院的女友依依更不離不棄，並透露最近的生活重心就是做家事，「現在在家一個人比較能靠家事分散注意力」，勉強打起精神的模樣，令網友看得鼻酸。