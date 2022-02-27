大陸各省市衛健委今（27日）公布，前一天新增至少77例由香港入境的新冠輸入確診個案，以及33例香港輸入的無症狀感染個案，上述個案涉及大陸6個省市。

廣東省衛健委表示，前一天新增香港輸入個案共46例，其中27例確診分布為江門8例，珠海7例，深圳6例，中山3例，惠州2例，佛山1例；19例無症狀感染分別為東莞10例，惠州4例，珠海和中山各2例，廣州1例。

上海市衛健委表示，前一天新增從香港輸入個案44例，分別為35例確診、9例無症狀感染。他們分別於本月19日至上周五（25日）從香港抵達上海浦東國際機場，通關後安排集中隔離觀察或送往指定醫療機構隔離，其後確診。

北京市衛健委表示，前一天新增8例輸入確診個案，分別於上周日（18日）至上周五從香港抵達北京首都機場，由海關健康篩查並進行核酸檢測後，經閉環管理送至集中隔離酒店，其後確診。其餘各省市前一天新增的香港輸入個案，分別為四川省4例確診、5例無症狀感染，江蘇省2例確診，以及浙江省1例確診。