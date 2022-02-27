據環球網引述俄羅斯衛星通訊社、美國福克斯新聞等媒體27日消息，美國總統拜登就俄烏衝突接受採訪時認為，美國有兩個選擇，一個是與俄羅斯開戰、開啟「第三次世界大戰」，除此之外就是制裁俄羅斯。

據美國播客節目在當地時間26日對拜登採訪時，提及俄羅斯總統普丁此前受到的種種制裁話題。拜登表態指出，「你有兩個選項，開始第三次世界大戰，與俄羅斯開戰；第二，確保一個如此違反國際法的國家為此付出代價。」

拜登隨後說，目前還沒有（可以）立即（起效）的制裁措施。這不是說你可以制裁一個人，然後說你再也不能成為俄羅斯總統了。他表示，「我知道這些制裁是有史以來最廣泛的制裁，包括經濟制裁和政治制裁。」

報導中更引述拜登表示，「他從一開始的目標就是讓北約和歐盟在同一條戰線上。」

另外在評論美國與歐洲和亞洲盟友的團結，以及北約與芬蘭和瑞典之間日益增長的安全夥伴關係時，拜登指出，普丁正在「創造他想要的、完全相反的效果」。他說，美國必須與其他盟友堅持到底。與此同時，正在向烏克蘭提供防禦性武器和經濟援助。

另外根據美國全國廣播公司（NBC）27日報導，美國與歐盟委員會、法國、德國、義大利、英國、加拿大等元首在一份聯合聲明中表示，「我們保證將被選中的俄羅斯銀行從SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）國際結算系統中排除。這一舉措將確保這些銀行與國際金融體系脫節，並損害它們在國際上經營的能力。」