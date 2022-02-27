俄烏戰火沒有停止，美國搖旗主要盟邦對俄羅斯實施制裁，歐盟隨之跟進，SWIFT出手跨國金流的斷絕，法國外貿銀行環球市場研究團隊指出，俄羅斯現在需評估「多大程度上」依賴中國大陸作為貿易夥伴，愈見其重要。

在美國和歐盟制裁的情況下，與中國建立更密切的貿易關係，該研究團隊認為，可以為俄羅斯提供一些幫助，但不太可能完全抵消與歐盟日益脫鉤的影響。從本質上講，俄羅斯轉向中國，並不能為俄羅斯的貿易提供立竿見影的解決方案，儘管從長遠來看可能會越來越多。

由於烏克蘭遭受轟炸還沒有結束，中國大陸在奧運會期間大肆宣揚與俄羅斯的合作協議，這些表述對於迅速而有意義的情勢緩「不是好兆頭」。法國外貿銀行環球市場研究部首席經濟學家艾西亞表示，中國對俄烏戰事上顯得態度曖昧，美國透過金融領域制裁俄羅斯的作法，意味著最終的財務影響可能比預期的要大，而且中美戰略競爭不會因此好轉。

普丁在2021年競選期間宣布“轉向東方”，及2014年因俄羅斯接管克里米亞而實施制裁以來，歐盟與俄羅斯之間的貿易已失去了一些動力，法外貿銀分析，歐盟仍然是俄羅斯最大的貿易夥伴。以2019年為基準，即疫情爆發前，俄羅斯對歐盟的進出口額是對中國貿易的兩至三倍。

該研究團隊指出，鑑於地緣政治動盪和中俄關係日益密切，俄羅斯的進口可能會產生一些替代效應，即如果俄羅斯必須減少從歐盟進口，俄羅斯可以從中國進口更多。但對於主要集中在石油和天然氣上的俄羅斯出口而言，短期內將難以從歐盟轉向中國。