國民黨主席朱立倫今（27日）表示，整體規畫執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號要具體落實。（葉書宏攝）

台灣成下一個烏克蘭？ 朱立倫：絕對不能依賴別人

俄羅斯入侵烏克蘭，各界關心臺灣國防問題，針對是否恢復「徵兵制」或「延長兵役」，國民黨主席朱立倫今（27日）表示，整體規畫執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號要具體落實。

朱立倫表示，國民黨這個會期有提出兵役法和後備軍人條例修正，最重要兵役本身，如何讓大家服兵役後可以獲得更多保障，以及後備軍人條例給後備軍人更多的尊重。

至於兵役的整體規畫，朱立倫強調，執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號要具體落實。