徵兵、延長兵役？ 朱立倫：執政黨不要空喊口號 13:092022/02/27 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席朱立倫今（27日）表示，整體規畫執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號要具體落實。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫今（27日）表示，整體規畫執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號要具體落實。（葉書宏攝） 台灣成下一個烏克蘭？ 朱立倫：絕對不能依賴別人 訂閱影音： 中時新聞網 俄羅斯入侵烏克蘭，各界關心臺灣國防問題，針對是否恢復「徵兵制」或「延長兵役」，國民黨主席朱立倫今（27日）表示，整體規畫執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號要具體落實。 朱立倫表示，國民黨這個會期有提出兵役法和後備軍人條例修正，最重要兵役本身，如何讓大家服兵役後可以獲得更多保障，以及後備軍人條例給後備軍人更多的尊重。 至於兵役的整體規畫，朱立倫強調，執政黨必須要有完整的政策，不要空喊口號要具體落實。 台灣成下一個烏克蘭？朱立倫：絕對不能依賴別人 國民黨有多愛內鬥？媒體人一句「神比喻」網笑翻 #兵役 #朱立倫 #執政黨 #有完整 #後備軍人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國民黨成內鬥黨？連勝文保證：現在的黨中央不會鬥任何人 13:522022/02/23 政治 時評》誰是國民黨敗類 18:242022/02/23 中時社論 兩岸戰爭美國是否會援助？ 朱立倫這麼回應 12:562022/02/27 政治 朱批藍愛內鬥是最大危機「現在想2024的是敗類」 04:102022/02/23 政治要聞 王良言快評》《激辣中國》背後的悲哀 12:362022/02/24 快評 林姿妙80萬元交保 朱立倫再籲：司法不該成為政治攻防的工具 15:152022/02/23 政治 誰是國民黨敗類 04:102022/02/24 時論廣場 負責操盤國民黨2022選戰 傅崐萁：肯定朱立倫的「承擔」 11:592022/02/23 政治 俄烏情勢緊張 朱立倫：和平非常重要勿低估戰爭傷害 13:332022/02/25 政治 慶祝兵役節 中市「安心樂」線上系統獲內政部役政署肯定 17:262022/02/23 政治 奔騰思潮》中常委選舉醜聞不斷，朱立倫應師法13年前的馬英九（陳起疆） 17:012022/02/24 海納百川 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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