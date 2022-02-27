動保處建議，飼主應加強居家安全防護，避免寵物發生墜樓意外。（新北市動保處提供）

新北市動保處日前接獲民眾通報，有犬隻墜樓疑似虐狗案，動保處調查發現，原來是飼主外出將愛犬「甜甜」留在家裡，不小心從家中陽台墜下，幸有遮雨棚阻隔緩衝並無大礙，經獸醫診斷僅輕微扭傷，動保處提醒民眾，在出門前做好居家安全防護，避免寵物跑出家門或發生墜樓意外，並搭配籠內訓練，飼主外出時可以降低寵物分離焦慮感，靠這兩招即可保護毛寶貝安全！

動保處建議，民眾可於陽台、門窗處加裝圍網、鐵網片，並在窗戶加裝安全鎖強化居家安全防護，外出時要特別留意屋內的小物品，如縫線、橡皮筋、塑膠袋、金屬小物件，易讓毛寶貝不小心食入，造成消化道損傷、腸阻塞，尤其貓咪肝臟無法代謝精油內化合物，像是驅蟲藥、香精油、居家用藥要收藏妥放，避免造成貓咪中毒。

另外植物擺飾，如百合花、萬年青、鬱金香等等，也會讓貓咪誤食，造成腹瀉、嘔吐，嚴重時會造成臟器損傷甚至死亡，應將易誤食物品先行區隔，避免毛寶貝發生意外。

動保處毛寶貝醫療中心林子筠獸醫師提醒，民眾可利用犬隻籠內訓練降低焦慮不安感、隨地便溺及破壞行為，在與狗狗玩遊戲或吃零食時，要把籠子放在旁邊，讓狗狗產生正面的聯想，接著再慢慢把獎賞的食物放在籠內，讓牠自由進出，進入籠內時給予讚美及獎勵，再開始配合指令及動作，訓練不要超過15分鐘，讓狗狗喜歡自己的窩。