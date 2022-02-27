姐姐向她借精，但「受孕方式」讓她崩潰！1名女網友日前被姐姐請求希望她丈夫能借精，但姐姐不想走合法的凍卵、配對流程，而是讓女網友直接提供「用過的保險套」，姐姐再自行「將殘精推到自己身體裡面」，如此離曝的方式讓她傻眼，姐姐還說也可以讓她的丈夫手淫，會提供營養費。

該女網友在Dcard上發文，她的姐姐是職場女強人，如今35歲仍未婚、無交往對象，而她自己3年前結婚、育有2子，日前姐姐向她提出想「借精生子」，她當下認為若法律允許，在醫師協助下可以同意，但姐姐卻說凍卵、配對過程太繁瑣，希望她的丈夫直接提供「用過的保險套」，姐姐在自行將保險套翻過來，「將殘精推到自己身體裡面」。

女網友被姐姐請求希望她丈夫能借精，但姐姐不想走合法流程，而是讓女網友直接提供「用過的保險套」，姐姐再自行「將殘精推到自己身體裡面」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她的姐姐事後還說如果她與丈夫當天要做，姐姐可以在樓下等著領取精子，或是她的丈夫願意手淫DIY，姐姐願意提供營養費，此事讓她相當苦惱，一是擔心法律問題，二是即便真的成功受孕，孩子的身世能夠隱瞞一輩子嗎？

其他網友則留言「我記得配對，雙方是不能知道對方身份的」、「不是有精子銀行嗎」、「建議朝清楚合法的管道辦理，以免日後大家意見不一致引發的問題」、「她會不會以後搭上你老公啊」、「這是哪部連續劇」、「千萬不要啊！！你不知道未來會發生什麼事」、「你要你姐的孩子叫你老公爸爸？我不了解你姐的為人，但我絕對不會去問我姐這樣的事」。