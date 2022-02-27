烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）昨（26）日公開向馬斯克（Elon Musk）喊話，請求他協助網路被俄羅斯干擾的烏克蘭，馬斯克今（27）日稍早簡短回應「星鏈」（Starlink）衛星寬頻服務已啟用，宣布會提供更多終端設備給烏克蘭，馬斯克的回應在短時間內獲得將近50萬人按讚。

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

路透社報導，俄羅斯入侵後，烏克蘭的網路就受到戰事干擾，尤其南部、東部戰事嚴峻地區，網路干擾的情形更為嚴重。

烏克蘭副總理費多羅夫26日發布推文，向美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克喊話：「當你試圖殖民火星時，俄羅斯正試圖佔領烏克蘭！當你的火箭成功從太空著陸時，俄羅斯的火箭襲擊烏克蘭平民！」

馬斯克稍早簡短回應：「星鏈服務現在已在烏克蘭啟用，將提供更多終端設備。」

馬斯克才發布貼文短短5小時，已經獲得將近50萬人按讚。

路透社指出，衛星科技能夠為光纖電纜及手機基地台無法設置的偏遠地區提供網路服務。