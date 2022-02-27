近期寒流來襲，因應弱勢偏鄉地區醫療較為匱乏，台中市府社會局邀請台灣路竹醫療和平會，舉辦「把健康送上山」系列義診活動，到和平區烏石坑、達觀與松鶴部落，27日到大安區頂安社區，號召醫護人員和志工為民眾義診、義剪，還有CPR教學及伴讀等系列活動。

社會局表示，市府社會局結合清海無上師世界會，捐贈保暖圍巾、毛帽及手套給予台中市愛心食物銀行的受助戶和頂安社區的長輩，希望長輩們在寒冷的冬天裡感受到溫暖。

台中市愛心食物銀行發放日為每個月最後一週的星期六，現有3家實體分店、17間聯盟店和33處發放站。愛心食物銀行為救急性質，如民眾因為疫情或急難事由需要食物物資，可以到居住地區的區公所社會課提出申請，領取緊急食物包。

社會局指出，台中市愛心食物銀行已進入跨領域統合階段，不僅將社會多餘的物資轉給需要的人，更有效率地統整及分配資源，主動發掘隱藏性經濟陷困個案以提供相關資源；同時透過「台中市公益慈善平台」，媒合企業、非營利組織及民間團體等資源，推動台中各項社會福利措施。