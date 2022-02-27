俄羅斯24日入侵烏克蘭，許多烏克蘭民眾紛紛站出來保衛家園，對抗俄軍，26日早上twitter瘋傳一段俄羅斯士兵疑似被俘虜、雙眼遭人矇住，並要他打電話回家的影片，結果影片中父親接到兒子的電話，完全不知道兒子被叫到烏克蘭打仗，連被俘士兵自己也不知為什麼要來烏克蘭。

有網友在Twitter貼出一段影片，一名俄羅斯士兵疑似被烏克蘭民眾俘虜，眼睛被膠帶貼住，烏克蘭民眾還拿出手機要他打給父母，被俘士兵向電話那頭的父母說，「爸是我，我被補了」，爸爸聽了滿頭問號，「被捕？什麼意思？你在哪裡？」

之後媽媽搶走電話關心兒子安危，問他在哪，但被俘士兵不說，然而在一旁烏克蘭人的要求下，只好坦言自己人在烏克蘭，是入侵軍隊的一員，讓媽媽擔心追問「你怎麼跑去那裡的？」俄兵支支吾吾回答「他們叫我們去烏克蘭，我們就去了，沒有人知道為什麼。」到地點後才知道是要打烏克蘭。

對於俄國被俘士兵及其父母的反應，網友看了也驚呆，紛紛留言:「他是一個士兵，他們在抱怨前只能服從」、「蠻難過的，他們被送去哪裡也只能認了」、「第一批軍人可能只被告知要做訓練任務，然後就突然下令入侵烏克蘭」。