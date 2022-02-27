據大陸國家衛健委指出，統計2月26日0到24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例239例。其中本土病例112例，包含廣東48例，其中深圳市26例、東莞市22例；內蒙古38例，其中呼和浩特市35例、呼倫貝爾市2例、包頭市1例；廣西7例，均在防城港市；遼寧6例，均在葫蘆島市。

另外還有天津3例，均在東麗區；四川3例，其中成都市2例、眉山市1例；北京2例，其中朝陽區1例、昌平區1例；江蘇2例，均在蘇州市；雲南2例，均在臨滄市；山西1例，在太原市），以及1例是在四川由無症狀感染者轉為確診病例。

根據瀟湘晨報報導，另外26日的境外輸入病例為127例，包含上海43例，廣東35例，廣西10例，北京8例，四川6例，福建5例，江蘇4例，雲南4例，天津2例，遼寧2例，吉林2例，浙江2例，山東2例，湖北2例。當中有12例是由無症狀感染者轉為確診病例。