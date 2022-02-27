蔡英文總統今天訪視不義遺址「安康接待室」，期許重建臺灣人民共同的歷史記憶，讓大眾對於威權時期軍事審判帶來的人權侵害，有更深入認識。調查局也要記取教訓，真正做到「人民的調查局」。她強調，不論是臺灣民主的發展，還是轉型正義的腳步，都會持續地繼續往前進，絕對不會停止。

蔡英文今天與行政院長蘇貞昌，偕同當年曾在此被關押偵訊的總統府資政姚嘉文、監察院長陳菊和亞太和平研究基金會副董事長陳忠信一同訪視不義遺址「安康接待室」。抵達後，先聽取法務部調查局長王俊力簡介「安康接待室」，並在國家人權博物館張維修老師導覽下實地訪視。之後也聽取促轉會代理主委葉虹靈簡報。

蔡英文致詞時表示，今天來這裡，聽完三位美麗島前輩的分享，她可以體會到，對他們來說，重回舊地，一定是百感交集。過去隸屬於法務部調查局的安康接待室，雖然名稱聽來是招待所，但實際上，確實是威權統治時期，政府用來偵訊所謂「危害國家安全」政治犯的秘密場所。

她說，當時，不合理的羈押、偵訊，甚至違反基本人權的刑求，都發生在這些陰暗的建築物裡面。經過國際特赦組織披露後，安康接待室成為了國際上惡名昭彰的「黑色接待室」。

蔡英文以1979年美麗島事件過後，當時才29歲的陳菊，姚嘉文、陳忠信為例，都曾經被關押在這裡。他們即使身心都面對極大的考驗，仍然始終堅持自己的信念，她非常感佩。

她說，今天重新檢視這些不堪回首的歷史，就是要證明，民主化以後的臺灣，推動轉型正義以後的政府，絕對不會再走向威權這條回頭路。

從2016年以來，轉型正義的腳步一步接著一步地往前推進。威權時期不當的有罪判決已經一一撤銷。包括調查局在內，威權時期的政治檔案也陸續依法移交給檔案局，將會妥善保存、開放和研究。

蔡英文表示，曾經的「黑色接待室」，現在也褪去了黑暗。促轉會已經正式將安康接待室審定為不義遺址，並且行政院已規劃將它移交給文化部，納入「景美人權園區」，成為「國家人權博物館」，作為實現轉型正義、推廣人權教育的基地之一，讓歷史真相持續被見證、被記得。

她認為，把前輩們身上有罪的標籤撕下來，然後，讓歷史的真相被看見、被記得，這就是轉型正義工作的貢獻。她期許參與不義遺址審定、修復和人權教育推廣的同仁，透過指認、整理、記錄，串連重要的人權歷史地景，將可以重建臺灣人民共同的歷史記憶，讓大眾對於威權時期軍事審判帶來的人權侵害，有更深入的認識。

蔡英文也期許，調查局面對過去的歷史，記取教訓，真正做到「國家的調查局、人民的調查局」，這些也都將會是鞏固民主、自由和人權，不可缺少的環節。

明天就是二二八紀念日，她說，在這個重要的日子前，她要再次向曾經付出青春、甚至犧牲了生命的民主前輩們致敬。不論是臺灣民主的發展，還是轉型正義的腳步，我們都會持續地繼續往前進，絕對不會停止。