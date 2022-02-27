網路虛擬世界真假難辨，從事任何交易行為都得謹慎為妙，高雄一名20多歲的李姓大學生在網路上徵求手遊帳號，隨即有網友私訊有帳號可賣，花了2千元買了點數卡，將序號、密碼後賣方卻封鎖他。警方表示，高雄「虛擬遊戲詐騙」案類被害年齡以20至29歲及10至19歲最多，尤其疫情期間各是手遊崛起，詐騙集團看準「商機」，小心別讓辛苦錢一去不復返。

高雄一名李姓大學生今年1月期間，在臉書徵求一款超夯競技手遊的帳號，不久，隨即有網友私訊有帳號可賣，隨即同意以點數卡私下交易，私訊賣方價值2千元的點數卡序號、密碼後，對方立刻封鎖他，撥打對方提供的電話，卻發現該電話並非賣方所有。

高雄市刑大表示，據統計高雄「虛擬遊戲詐騙」案類被害年齡以20至29歲及10至19歲最多，疫情期間，各式手遊、電玩產業蓬勃發展，詐騙集團亦趁著這波宅經濟趨勢，利用玩家的貪心念頭，假扮成賣家，主動販賣低於市價的虛擬寶物、遊戲帳號，並要求「私下交易」、「點數付款」等方式以規避交易平台的稽核，待收到錢後再直接封鎖買家。

警方提醒，網路交易應慎選優良有信用之網路商家，透過面交方式或選擇提供第三方支付的網購平臺；家長更應留意家中「小玩家」的零用錢用途與流向，如果到便利商店購買遊戲點數，或直接在網路購買虛擬寶物時，應注意購買的虛擬寶物是否來自於官方或正式管道，遇有可疑詐騙，可打165反專線查證。