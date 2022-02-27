俄烏24日開戰至今，已有許多人緊急撤離，不過一名大陸網紅「雪茄哥」竟到烏克蘭開直播，像介紹觀光景點般地說明民宅上的「新鮮彈孔」，直到他聽到身後不遠處傳來炸彈聲，才意識到危機，一度向大陸使館求助，不過至今他仍在烏克蘭，並持續用直播來報平安，他一臉擔憂地說「我現在進退兩難，一切只能聽天由命了」。

雪茄哥在抖音平台擁有近260萬粉絲，23日他特地從烏克蘭首都基輔搭火車到前線戰區頓內次克，全身上下沒有任何防護裝備，僅穿了一件長版羽絨外套，直播時他稱自己已來到「世界焦點」，並介紹烏克蘭的防空洞及民宅上的彈孔，還強調「這是新鮮的彈孔」，吸引上萬名網友觀看，不少網友批評「真的很大膽，根本是在玩命」，但雪茄哥卻回嗆「有什麼好怕的」。

隨著局勢愈來愈緊張，25日「雪茄哥」直播時身後突傳出巨大的爆炸聲響，讓他嚇得趕緊向大陸使館求助，隨後他也再度開啟直播語帶哽咽，「我現在已經感覺這個地方很危險了，在大使館的幫助下，會有車子來接我，把我送到安全的地方」，並呼籲所有人都要好好保護自己。

不過從雪茄哥的抖音平台來看，直到今（27）日他仍未離開烏克蘭，期間他不斷地開直播，分享自己的現況。在最新影片中，他在空無一人的街上，四處不斷傳來爆炸、槍擊聲，只見他緊皺眉頭說，「現在雙方交鋒非常激烈，我現在進退兩難，也不知道該怎麼辦？一切只能聽天由命了。」

13段直播影片曝光，讓不少網友傻眼，「别人都躲遠遠的 ，你是哪裡有危險就往哪裡跑」、「直接變戰地記者了是嗎？」、「早點回來吧！别給大使館添亂了」、「這樣直播是能賺多少錢，還給國家添亂」、「根本是在玩命」、「已2小時沒更新影片了，你還活著嗎？」、「你一定後悔去了吧」。