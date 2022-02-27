俄羅斯反制 對四國航空公司關閉領空禁飛行過境 13:292022/02/27 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯隊愛沙尼亞、立陶宛等四國航空公司關閉領空。圖為莫斯科謝列梅捷沃機場。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多國對俄羅斯籍航班實施禁令之後，俄羅斯聯邦航空署於當地時間27日表示反制愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和斯洛維尼亞等四國的「不友好決定」，即起對這些國家航空公司飛機關閉領空，禁止其在俄羅斯境內飛行與過境。 綜合外電報導，目前已有十國發布對俄羅斯班機發布禁令，包括英國、斯洛維尼亞、捷克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、羅馬尼亞、保加利亞及德國。 王毅與德外長通話 支持北約、歐盟與俄羅斯重啟對話 「民主國家天空容不下你」 捷克等6國禁俄羅斯班機飛越領空 #俄羅斯 #愛沙尼亞 #立陶宛 #四國 #關閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏大戰1天得燒近5620億 普丁輸贏1數字是關鍵 09:082022/02/27 軍事 美國務卿向俄羅斯人民喊話 烏克蘭戰爭毫無意義 04:032022/02/27 國際 瑞莎家鄉遭俄羅斯攻擊 怒吼「所有參與戰爭的人都該羞恥」 07:512022/02/27 娛樂 俄羅斯士兵遭俘虜打電話回家 父母反應驚呆網友 13:092022/02/27 生活 聯合國安理會投票譴責俄 中印阿聯棄權 04:102022/02/27 焦點新聞 YouTube也祭制裁 禁特定俄羅斯頻道藉廣告獲利 11:542022/02/27 國際 俄烏開戰！台大仁醫見一幕預言：普丁騎虎難下 09:582022/02/27 生活 俄烏開戰後 政大教授爆最大苦主是這一國 08:012022/02/27 政治 催生ABBA、席琳狄翁 歐洲歌唱大賽挺烏克蘭宣布禁俄羅斯參賽 09:432022/02/27 娛樂 台積電響應美制裁 停止向俄羅斯出貨 13:092022/02/27 國際 俄羅斯否決 陸投棄權票 04:102022/02/27 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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