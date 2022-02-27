多國對俄羅斯籍航班實施禁令之後，俄羅斯聯邦航空署於當地時間27日表示反制愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和斯洛維尼亞等四國的「不友好決定」，即起對這些國家航空公司飛機關閉領空，禁止其在俄羅斯境內飛行與過境。

綜合外電報導，目前已有十國發布對俄羅斯班機發布禁令，包括英國、斯洛維尼亞、捷克、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、羅馬尼亞、保加利亞及德國。