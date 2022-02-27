許孟哲看到飄出藍氣球的那一刻，非常驚呀。（摘自許孟哲 HMC臉書）

5566成員許孟哲今（27日）在臉書公開2寶性別，表示農曆過年前早已拿到婦產科醫師給的寶寶性別信封，跟老婆趙孟姿直到昨日舉辦揭曉寶寶性別的派對上，被預料之外的結果驚喜到，狂喊：「哇！哇！哇！」讓現場的朋友虧他「是不是笑不出來」。

許孟哲與老婆趙孟姿結婚2年年多，已有1歲多的女兒Doreen，他在跨年夜在臉書拋出老婆懷孕滿3個月的喜訊，並曬出超音波照片，開心宣布家中即將有新成員報到。

他今則在臉書公開第2胎性別，「其實早在前幾次產檢的時候，透過超音波一看到寶寶，心裡就有一個強烈的感覺就是Boy，但是後來又做夢，在夢中性別Party上揭曉的是女生，也不知為啥從那之後心裡就一直覺得應該就是女生了吧！」再加上大女兒Doreen還指著老婆肚子叫妹妹，當下更肯定「就！是！女！生！」

結果，許孟哲昨等到氣球戳爆那一刻，看到飄出藍氣球的第一秒想說：「咦？我的粉紅色在哪裡？」愣了一下才驚覺：「哇～是男生！」他說不知道為什麼性別揭曉後竟然跟第1胎時有一樣的感覺，開心但對未知的未來又有一點緊張，「可能就是因為沒有照顧過小男嬰吧」。

他也不忘對老婆肚裡的兒子喊話：「寶寶，你放心！爸爸現在開始會練習確定要不要換尿布的時候，不會直接往胯下一把捏下去的，等你喔！」

許孟哲1月初受訪時表示，2寶的預產期很神奇，原因是7月13日跟大女兒Doreen的預產期是同1天，當時婦產科醫生告訴他們時，2人對看了一下，直呼「太神奇」。當下得知又要當爸爸時很開心，也相信1歲多的女兒一定會是個好姊姊。