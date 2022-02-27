買「震樓神器」報復樓上鄰居 受不了檢舉的竟是樓下

47歲林姓男子家住新北市汐止區保一街某公寓，因與鄰居有糾紛，上網購買「震樓神器」，於去年6月至今年2月間不斷撞擊天花板、地板擾鄰，汐止警分局獲報，通知林男到案說明，他坦承犯案卻辯稱其他鄰居也常發生噪音，警訊後依違反《社會秩序維護法》裁罰6000元以下罰鍰。

據悉，33歲陳姓男子與42歲詹姓女子家住新北市汐止區保一街某公寓3樓，4樓住家內不斷傳出敲擊天花板、地板的震動聲，兩人自行錄製震動、噪音影片向汐止警分局長安派出所報案，警方獲報後到場時並未聽到噪音而且敲門查訪皆未獲得回應。

警方於製作住戶檢舉筆錄後，依法通知住在4樓的林姓男子到案說明，林男坦承有使用「震樓神器」製造噪音來騷擾鄰居，並也聲稱之前樓上住戶搬桌子、走動發出噪音，他去找樓上住戶理論衍生糾紛，才會出此計策，只是沒想到竟然是樓下的住戶先受不了向警方報案。

警方訊後將林男依違反《社會秩序維護法》第72條3項製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，裁罰6000元以下罰鍰。汐止警分局長安派出所所長柯順雄呼籲，鄰居間相處應以理性和平方式相互溝通，勿以違法方式進行騷擾，以免問題未能圓滿解決還反而害己受罰。