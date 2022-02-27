公路總局表示，今（27）日截至中午12時止，省道主要幹道、觀光景區及銜接國道有13路段陸續出現車多、壅塞情形，請用路人行經上述路段時耐心駕駛並注意行車路況。

車多、壅塞路段包含北部台2線紅樹林路段、台2線萬里至大武崙、台9線碧潭路段至青潭溪路段、台61線鳳鼻隧道北口路段至竹港橋路段，及台65線土城接國3路段，中部台74線接國3路段、台14甲線霧社至清境農場，及台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段、台18線中埔路段、台19甲線關廟路段、台86線關廟接國3路段，及東部台9線蘇花公路。

預估今日中午過後將有車多或壅塞情形10路段，觀光風景區部分，包含北部台2線及台2乙線淡水路段、台2線東北角(萬里至大武崙、福隆至瑞濱)路段、台3線大溪至慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台21線日月潭周邊，及台14甲線霧社至清境農場路段，南部台26線墾丁路段等；銜接國道部分，包含台74線臺中環線接國3、台18線中埔交流道路段及台86線國3關廟交流道等。

此外，目前已有7處觀光風景區停車場停車率達70％以上，包含北部台2線萬里至大武崙、台9甲線烏來，中部台14甲線清境農場、台21線日月潭，南部阿里山森林遊樂區，及東部台2線蘭陽博物館、台8線天祥及太魯閣。前往上述路段或風景區時，可至幸福公路App及省道即時資訊服務網查詢路況，並留意省道上資訊可變標誌(CMS)路況及停車場資訊，適時改往其他景點遊憩。

公路總局仍呼籲有返鄉旅遊旅運需求民眾搭乘公共運輸，該局除已請客運業者備妥充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次外，亦即時監控重點客運場站疏運情形，以達各重點客運場站站不留人目標。