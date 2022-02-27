烏克蘭與俄羅斯交火之際，國內政壇也砲聲隆隆。民進黨立委王定宇指控國民黨企圖弱化台灣國防，貶低台灣實力、弱化台美日等盟友關係、軍購無用等。對此，國民黨立委馬文君今天回擊，反嗆民進黨一直創造機會，喊要買裝備、造武器，到底是想借此發財？還是政治紅利？

馬文君痛批王定宇不要「只出一張嘴」，不如像芬蘭，考慮改變中立國的主張；然後依民進黨台灣前途決議文，不要只敢把台灣掛在中華民國後面，直接依正途修憲立國和申請跟美國建立邦交。

馬文君諷刺，民進黨最好改變他們口中是「背骨」，所謂國民黨的國家守勢戰略，採取積極攻勢部署，在外離島部署攻擊飛彈。王定宇也該譴責不為台灣獨立而戰的退輔會主委馮世寬，不然一直花錢凱子軍購到底為哪樁？

馬文君說，民進黨應請全球理念相近國家，協助台灣共同發展軍備，並請美國提供先進技術及軍費援助。如果追求和平，就是跪舔投降，那台灣更不能讓人看扁，最好趁著美軍艦巡弋台海之際，我海空軍更應借力使力，可至敵國以牙還牙，並「廢除」國統綱領、兩岸人民關係條例，並宣布制裁中國。