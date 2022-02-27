今（27）日是228連假第2日，截至上午11時，國道全線交通量31.2百萬車公里，預估今日交通量115百萬車公里。上午國道11壅塞路段主要是國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹，北向內湖至大華系統；國1高架南向機場系統至中壢轉接道，北向堤頂-汐止端；國3南向中和至龍潭、烏日至霧峰、南投至名間；國4東向台中系統至后豐；國6東向霧峰系統至東草屯；國10東向燕巢至燕巢系統。

另查今日上午8時51分於國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側路肩，於上午9時5分排除，造成後方車流回堵4公里；9時11分於國10東向31.4公里處外側路肩發生小客車起火燃燒，於上午10時22分排除，造成後方車流回堵3公里；10時52分於國1南向87.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時6分排除，造成後方車流回堵9公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗-湖口、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統；建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。