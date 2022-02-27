民進黨中執會預計3月2日提名高雄、台南、嘉義市長競選連任，陳其邁27日上午出席旗山糖廠轉型創生園區剪綵時表示，目前著力在招商和增加年輕人口就業率，把防疫做好是主要任務。針對台灣燈會26日晚間特地以「藍黃燈」打出烏克蘭國旗色，陳其邁強調，就是要聲援烏克蘭抵抗俄國侵略。

陳其邁表示，高市營業銷售總額去年從4兆增加到5兆，就增加了1兆，成長率6都最高。15歲到24歲的年輕人失業率降到10％以下，6都最低。高雄正在起飛，很多大廠包括台積電等都看好高雄，市長最重要的工作，就是讓年輕人有工作、城市繼續進步。

過年前到現在，市府把高雄的社區傳播風險控制到最低，已經好幾天沒有社區感染個案，防疫仍是市政當前重點。選舉期程還沒到，專心把市政做好，落實「兩年拚四年」的承諾。

此外，台灣燈會壓軸「二二八音樂會」，在衛武營跟愛河灣亮出代表烏克蘭國旗藍光及黃光，陳其邁表示，昨天中午市府就跟工程師討論，以燈光來聲援烏克蘭，緊急做出燈光程式，用以表達台灣反侵略、追求和平的決心，表達人權普世價值，也譴責俄國用武力入侵烏克蘭。