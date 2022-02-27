屏東縣長潘孟安27日上廣播電台，接受前總統陳水扁訪問，談到近來競爭激烈的民進黨屏東縣長黨內初選，潘表示，目前就是兄弟爬山、各自努力，但他強調，互噴口水沒用，汗水下才能長出豐碩果實，更喊話選將們各憑本事，但不要在黨內找敵人。

綠營屏東縣長黨內初選預計4月進行，有意爭取提名的包括立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄，日前各自掛上與黨內政治明星包括蔡英文總統、副總統賴清德及屏東縣長潘孟安站台看板，相互較近更常常擦出激烈火花，使得黨中央祭出規定，不能再使用選對會成員、黨內公共財肖像。

面對黨內競爭如此激烈，潘孟安表示，畢竟黨內同志手心手臂都是肉，就是兄弟爬山、各自努力，也強調，再多口水都無濟於事，汗水下才能長出豐碩果實，就務實去做，爭取鄉親認同，不要在黨內找敵人，這是自己與民進黨支持者都不願樂見。

陳水扁也提到，當過屏東縣長的人政治路皆一路順遂，包括行政院長蘇貞昌、前立法院長蘇嘉全等人皆是如此，試問潘卸任縣長後有何打算？

潘孟安則回應，自己非常幸運，自己一路在民主前輩打下基礎上繼續發揚光大，一路惦惦做、憨憨做，認為自己沒那麼大的企圖心，現階段就是把縣政工作做好，其他的事還沒有多想。