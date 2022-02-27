大陸軍方近期對台施放高空氣球，迄今至少已有數次氣球自我本島高空飄過；空軍退役中將張延廷說，大陸已做了好多年，他曾開過戰機在3萬呎攔截過高空氣球，中共這樣做已有多年，目的是探測高空噴射氣流，以及高空風，是一種戰場經營，蒐集參數，就像中共派探測艦在台海周遭蒐售潮汐的參數一樣。

一位軍方官員也說，中共放高空氣流與俄烏戰爭無關，已形之多年；而且冬季，就是現在這個季節放的比較多，因為這個秀節，是東北季風，從大陸吹過來，高空氣球可以順勢飄到台灣。

據了解，國安會經常在特定時機，放些消息，用意是配合政府抗中保台的大內宣政策。

張延廷說，他曾攔截過中共施放的高空疑球，這型氣球飄很高，氣球是半透明的，下面掛著黑色的盒子，用來蒐集資料。張延廷說，噴射氣流的強度，和緯度及天候成反比，緯度高，噴射氣流低，冬季，噴射氣流也低，中共施放高空氣流，就是為了蒐集這些參數或數據，目的當然是軍事用途。

有關中共近期施放高空氣球飄到台海，軍方今証實確有其事，空軍對其動向均有所掌握，研判應為氣象科研使用，並將持續嚴密監控。