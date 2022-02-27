戒嚴時期用來關押偵訊、和提訊涉嫌叛亂或重大治安專案人員的調查局「安康接待室」，被促轉會審定為不義遺址，今天首度對外公開，調查局透露，曾在此關押偵詢的有148人，監察院長陳菊重回舊地，她透露，當時連上洗手間都有調查人員在旁。

蔡英文今天與行政院長蘇貞昌，偕當年曾在此被關押偵訊的總統府資政姚嘉文、監察院長陳菊和亞太和平研究基金會副董事長陳忠信一同訪視不義遺址「安康接待室」。

法務部調查局長王俊力在專案簡報時指出，1958年調查局在台北吳興街設立三張犁招待所，用以偵辦重大專案留置及訊問嫌疑人。

後來因為該地區蓬勃發展，高樓也不斷興建，於是1970年簽奉行政院核准，在現址新店區雙城路12號建造偵辦專案的房舍，1973年完成土地購置及發包，1974年1月竣工啟用，改稱為「安康接待室」，前台灣警備總司令部軍法處看守所也在此設置安康分所。

他說，園區面積總共有1萬6100餘平方公尺，建造有四棟一層樓的建物，分別有宿舍區、休養區、工作區及生活區。核心區域是工作區及休養區，工作區主要是進行偵訊的地方，裡面設有大型偵訊室兩間，小型偵訊室10間，還有兩間特別優待室和專案閱卷室。

休養區主要是關押在這裡的人，有大型舍房9間，其中有3間附有浴廁，小型舍房22間。王俊力指出，在工作區跟修養區之間，有一個沿著地勢興建的密閉通道，由於是順著地勢往下蓋，有在地下道的感覺；生活區和宿舍區是工作人員生活的地方，生活區裡面有餐廳、廚房、保健室，宿舍區則是管理人員住宿。

他說，1974年1月啟用以後，安康接待室主要是用以留置偵訊或提訊涉嫌叛亂或是重大治安專案的人員，依據現有資料，被調查局立案的總共有148位，1987年解嚴後，前警備總司令部軍法處看守所安康分所全數撤離，安康接待室由調查局負責管理，指派駐衛警執行看守，之後因駐衛警察人力不足，改採不定期巡視。

2009年3、4月間，調查局邀請檔案管理局及學者專家共同召開現場留存資料保存價值的鑑定小組會議，經過審薦提列永久保存檔案1243案，當年7月28日全數移轉給檔案管理局，不具永久保存價值資料，則依檔案法規定處理，至此安康接待室完全清空。

他說，今年1月14日行政院政務委員羅秉成召集相關部會開會，作成結論將安康接待室規劃為國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區的一部分，未來將配合政府政策，完成後續產權移交給文化部。

蔡英文隨後也與陳菊、姚嘉文、陳忠信等人訪視他們當年被關押和偵詢的地方，由於關押的舍房裡面看不到廁所，蔡英文也好奇的詢問廁所在哪？要上廁所怎麼辦？

陳菊向蔡英文說明，當時上洗手間，會由兩個調查人員帶著去，隨時跟在旁邊，進去廁所之後，就有一個人站在旁邊，因為自己一直是被帶著走，她也不知道廁所在那裡。