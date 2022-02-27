日本寫真女星花井美理擁有獨外型優勢，身高僅147公分的她，卻有著J罩杯不科學上圍，她在2003年出道，就被認為是寫真業界的巨乳蘿莉鼻祖，且如今已37歲的花井美理，多年來保養得宜，一直維持著稚嫩無瑕的模樣，是名符其實的「超兇童顏」，近日花井美理在社群陸續釋出一組OL造型寫真照，包緊緊卻擋不住火爆身材，讓人眼睛大吃冰淇淋。

「小隻馬女神」花井美理人氣強強滾，她也積極經營社群，常在上頭曬出性感辣照，放送粉絲福利，最近她公開一組OL造型照，完美詮釋「制服誘惑」，花井美理穿著薄針織貼身上衣搭配深色及膝A字裙，比起她之前放送的辣照，可以說是全身包緊緊，但S曲線反倒更加明顯。

花井美理的OL照充滿小心機，雖然包得密不透風，沒有裸露之處，但服裝非常貼身，加上抓拍角度巧妙，反倒凸顯她的招牌J罩杯上圍，加上制服給人的想像空間，比大程度裸露還引人暇想，被大讚不科學身材真的好香！

花井美理在寫真界發展多年，可以說是資深前輩，但她對事業一直保持企圖心，過去藝名是「花井美里」的她，特地求助專業命理師，為了增添好運氣改名為「花井美理」，足見她希望在這一行走得長久的決心，而她在拍攝上也總是用心，早前配合新年，換上華麗和服來拍攝，也經常配合節日換穿不同的應景服飾，積極求新求變。